Под Волгоградом наивная пенсионерка перевела телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

Женщина обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

60-летняя жительница Волгоградской области лишилась 1,5 млн рублей, доверившись телефонным мошенникам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина названивал пенсионерке две недели и убеждал в том, что необходимо перевести деньги с ее счета.

- Пожилой женщине сообщили, что на неё пытались оформить кредит сотрудники банка и убедили перечислить денежные средства на безопасный счет. В общей сложности пенсионерка перечила на указанные мошенниками счета полтора миллиона рублей, часть из которых взяла в кредит, - уточнили в полиции.

В полицейские напоминают волгоградцам, как важно сохранять бдительность в случае звонков от неизвестных. Не стоит совершать необдуманные финансовые операции.