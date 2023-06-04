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НовостиПроисшествия4 июня 2023 10:07

В Волгограде водитель перевернувшейся иномарки бросил раненую пассажирку и сбежал

Лихача разыскивает полиция
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Лихача разыскивает полиция.

Лихача разыскивает полиция.

Фото: Александр ПАНОВ

Накануне, 3 июня, в Советском районе Волгограда водитель перевернувшейся иномарки сбежал с места аварии. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящий момент сотрудники полиции разыскивают автомобилиста. В ДТП пострадала 28-летняя пассажирка, которую мужчина оставил без помощи.

- По предварительным данным, около пяти часов неустановленный водитель, управляя автомобилем «Киа Спортаж» напротив дома 72 по улице Бульвар Сиреневый СНТ «Природа» не справился с управлением совершил съезд в кювет, с последующим наездом на бетонную плиту, - уточнили в полиции региона.

Женщину госпитализировали, она получила серьезные травмы. Врачи оказали необходимую медицинскую помощь. Личность и местонахождение водителя устанавливаются.