Фото: пресс-служба АВО.

В мае текущего года в Волгограде и Волжском от комаров обработали 164 водоема. Всего же дезинсекция, которая охватит более 4 тысяч га водных объектов и прибрежных зон, пройдет в два этапа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации региона, пройдет в семь этапов. Сейчас осуществляется второй. Пока же волгоградцы отмечают высокое число кровососов и мошки на улицах.

- Обработку выполняют современными микробиологическими и инсектицидными средствами от кровососущих насекомых. Первая выполнена в местах массового скопления людей, рекреационных зонах и туристических маршрутах — так, накануне майских праздников дезинсекция проведена на 25 га территории Мамаева кургана, - уточнили в обладминистарции.

На третьем этапе планируют провести обработку острова Сарпинского, где начитывается 25 озер и ериков. Добавим, что такие мероприятия проводятся ежегодно, они согласовываются с энтомологами Роспотребнадзора.