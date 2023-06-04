В Волгограде лихач на «Вольво» сбил 15-летнего пешехода

Ребенка госпитализировали. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

На трассах Волгоградской области 3 июня произошло десять аварий с пострадавшими. Под колеса автомобиля попал 15-летний подросток. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это случилось в Кировском районе города-героя около десяти утра.

- 25-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво» напротив дома №9 по улице Лимоновая, совершил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, - уточнили в пресс-службе полиции региона.

Ребенка госпитализировали, врачи оказали подростку необходимую медицинскую помощь. Добавим, что во Фроловском районе в аварии пострадал 14-летний пассажир.