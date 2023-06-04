Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с дождей

В Волгограде будет +25 тепла. Фото: Юлия Данильченко

Новая рабочая неделя в Волгоградской области начнется с небольших осадков. 5 июня лучше на всякий случай прихватить с собой зонтик, чтобы не попасть под дождь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, в понедельник на территории области ожидается ночью +10...+15º, местами до +5º, а днем +20...+25º тепла. При этом ветер северо-восточный, порывы достигнут 7-12 метров в секунду.

В Волгограде 5 июня синоптики обещают также незначительные осадки в течение суток. Температура воздуха прогреется до +25 градусов днем, ночью же опустится до +10 тепла. Порывы ветра будут не сильными и освещающими.