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НовостиОбщество4 июня 2023 7:24

Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с дождей

5 июня в регионе ожидается +25 тепла
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде будет +25 тепла.

В Волгограде будет +25 тепла.

Фото: Юлия Данильченко

Новая рабочая неделя в Волгоградской области начнется с небольших осадков. 5 июня лучше на всякий случай прихватить с собой зонтик, чтобы не попасть под дождь. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Гидрометцентра, в понедельник на территории области ожидается ночью +10...+15º, местами до +5º, а днем +20...+25º тепла. При этом ветер северо-восточный, порывы достигнут 7-12 метров в секунду.

В Волгограде 5 июня синоптики обещают также незначительные осадки в течение суток. Температура воздуха прогреется до +25 градусов днем, ночью же опустится до +10 тепла. Порывы ветра будут не сильными и освещающими.