5 июня в четырех районах Волгограда отключат свет

В Волгограде отключат свет. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 5 июня, в четырех районах Волгограда отключат электричество. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», специалисты проведут плановые профилактические работы. Света не будет в течение дня, но волгоградцам лучше заранее зарядить устройства и подготовиться к неудобству.

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