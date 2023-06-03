Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 14:55

В воскресенье жителей Волгограда и области ждут дожди с грозами

В Волгограде 4 июня температура воздуха поднимется до +27 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В воскресенье в Волгограде будут грозы

В воскресенье в Волгограде будут грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В конце недели погода в Волгоградской области принесет кратковременные дожди и грозы. Они ожидаются местами 4 июня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС. При грозах в Волгограде и по области прогнозируются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В регионе в ночь на 4 июня температура воздуха составит +15...+20º, в отдельных северо-западных районах +7...+12º, днем в воскресенье +19...+24º, местами до +29º. В Волгограде столбики термометров ночью покажут +17...+19º, днем +25...+27º.