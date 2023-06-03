В Волгоградской области открыли парк в честь участников специальной военной операции

Фото: администрация Камышина

В городе Камышин Волгоградской области 3 июня открылся парк семьи имени Александра Невского, посвященный участникам специальной военной операции на Украине. Он появился рядом с мемориалом защитникам Отечества на улице Воинов-Интернационалистов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Камышина.

Парк был создан силами 28-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты при активной помощи юнармейского движения города на Волге. Он выполнен в форме эмблемы войск РХБЗ. В парке высадили цветы и саженцы черноплодной рябины. В честь участников специальной военной операции состоялась высадка именных деревьев.