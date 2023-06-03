В Волгоградской области 17-летняя девушка устроила ДТП на трассе с четырьмя пострадавшими

Были госпитализированы 4 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новониколаевском районе Волгоградской области девушка-подросток устроила аварию. ДТП произошло на трассе Р-22 «Каспий» ночью. 17-летняя девушка за рулем «ВАЗ-2111» врезалась в Volkswagen Polo. Иномаркой, которая ехала в попутном направлении, управлял 30-летний водитель. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В машине, которой управляла несовершеннолетняя, ехали взрослые. Пострадали девушка, сидевшая за рулем отечественной легковушки, а также ее 34-летний и 28-летний пассажиры. Еще травмы получила 62-летняя женщина из Volkswagen Polo. Все пострадавшие были госпитализированы.

- В отношении лиц, допустивших несовершеннолетнюю до управления транспортом, будут приняты законные меры реагирования, - отметили в региональной полиции.