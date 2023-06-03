В Волгограде началось благоустройство разрушенного после коммунального ЧП склона поймы Царицы

Кадр с видео администрации Волгограда

В пойме реки Царица в Волгограде начали приводить в порядок правый склон. Прошлой осенью он был разрушен крупнейшей коммунальной аварией на канализационном коллекторе. Сейчас на правом склоне поймы подрядчик по контракту с «Концессиями водоснабжения» завершил обратную засыпку котлована и перешел к обустройству траншей для монтажа инженерных линий наружного освещения, видеонаблюдения и поливочного водопровода. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

- Благоустройство участка зеленой зоны, где в минувшем году была ликвидирована авария на канализационном коллекторе, будет восстановлено в полном объеме, - уточнили в мэрии.

Котлован был засыпан с послойным уплотнением грунта. Отмечается, что это позволяет предотвратить возможную просадку и повреждение подземных коммуникаций. Во время благоустройства подрядчику также предстоит восстановить в сквере лестницу, тротуар, сделать освещение, скамейки, высадить растения.

Продолжаются прочистка и санация двух существующих линий коллектора, работы в пойме Царицы ведутся после монтажа новой обводной линии диаметром 1000 миллиметров и длиной 500 метров.

Напомним, крупное коммунальной ЧП произошло 27 октября, был разрушен коллектор. Фекальные стоки залили сквер Пахмутовой и пойму Царицы, дошли до Нулевой продольной. Жители Ворошиловского и Советского районов почти на неделю остались без воды и отопления. Были возбуждены уголовные дела. Власти решили проложить в пойме Царицы новый коллектор, перекопав часть парка «Раздолье».