Мобилизованные волгоградцы захватили вражеский опорный пункт и пленили четверых противников в СВО

Бой шел в течение нескольких часов. Фото: Архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое мобилизованных жителей Волгоградской области смело проявили себя в ходе специальной военной операции на Украине. Офицер и сержант из 255-го гвардейского мотострелкового полка захватили опорный пункт врага и пленили четверых противников на Донецком направлении. Об этом сообщает «Соловьев live».

Известно, что бой шел в течение четырех часов, в результате которого противник сдался в плен. При этом по российским военнослужащим не прекращался артиллерийский огонь.

- После продолжительного боя боекомплект у них был на исходе. Я прекратил огонь и предложил им сдаться, иначе мы взорвали бы этот опорник с гранатомета. Крикнули, что все живы останутся, кому надо, будет оказана медицинская помощь. Они вышли на контакт, начали отвечать. Один из них вышел к нам на переговоры, мы уточнили, сколько человек в блиндаже, - рассказал волгоградский военнослужащий.

Офицер и сержант из Волгоградской области, захватившие опорный пункт, были представлены к государственным наградам.