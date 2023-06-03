В Волгоградской области появился передвижной полевой храм

Фото: Южный военный округ

На территории соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, появился новый храм. Он не совсем обычный. Это передвижной полевой храм в честь пресвятого Сергия Радонежского. Его построили силами личного состава соединения, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

- Храм в ближайшее время отправится в зону проведения специальной военной операции для духовной поддержки бойцов – компактное культовое сооружение под светящимся на солнце куполом базируется на двухосном прицепе, - отметили в ЮВО.

В церемонии открытия приняли участия заместитель командира соединения по военно-политической работе майор Анатолий Глазов, помощник командира по работе с верующими военнослужащими иерей Константин Румянцев, военные, юнармейцы школы №10.