Владельца ломбарда, обманувшего жителей Волгограда на 11 млн рублей, экстрадируют из Парагвая в Россию

Волгоградца доставят в Россию по требованию Генпрокуратуры Фото: Иван ВИСЛОВ

В Россию из Парагвая экстрадируют Романа Морозова, который обвиняется в присвоении и мошенничестве. Мужчина был владельцем ломбарда в Волгограде и за 2 года обманул клиентов на 11 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Генпрокуратуре России.

Следствие считает, в 2018-2019 годах Морозов в Волгограде под предлогом продажи автомобилей BMW X7 и «ГАЗ» похитил чужие деньги. Кроме того, он присвоил себе ювелирные украшения, которые люди сдавали в ломбард с правом последующего выкупа. На этом преступления не закончились, еще мужчина лишил обратившихся к нему волгоградцев прав на жилье. Общий ущерб гражданам составил свыше 11 миллионов рублей.

Морозов думал, что сможет скрыться от уголовного преследования, он сбежал в Латинскую Америку. В 2021 году его объявили в международный розыск. В сентябре 2021-го волгоградца задержали в Парагвае.

- Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о выдаче, который в мае 2023 года был окончательно удовлетворен, - отметили в ведомстве.

Романа Морозова доставят в Россию через Бразилию и Турцию в сопровождении спецконвоя вместе с другим задержанным, которого обвиняют в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в убийствах, бандитизме, похищении людей, совершенных в Санкт-Петербурге.