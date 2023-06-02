Кости и чья-то обувь: в центре Волгограда нашли человеческие останки

Историческую находку нашли внезапно во время реконструкции Сурского сквера. ФОТО: Сергей Островский

В Центральном районе Волгограда обнаружили фрагменты человеческого скелета. Кости нашли рабочие во время реконструкции Сурского сквера. На площадке побывал и запечатлел находку волгоградский общественник Сергей Островский, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

На записи видно сквер, который сейчас скрывается от посторонних глаз, а также рабочих, которые работают над реконструкцией территории. Общественнику они прокомментировали свою находку очень просто и буднично:

- Вот нашли кости и чью-то обувь. Всё там такое сгоревшее, с сажей.

Рабочие предположили, что найденные останки могут принадлежать бойцу, участвующего в битве за Сталинград. Но пока эксперты такой находкой не заинтересовались, они остаются на территории Сурского сквера.