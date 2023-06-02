СКР расследует гибель рабочего на стройке в Волжском

Следователи осматривают место ЧП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний рабочий погиб под завалами обрушившегося здания 2 июня в городе Волжском Волгоградской области. ЧП произошло при разборе недостроя на улице Тверской, 62 в коттеджном поселке Металлург. Следователи проводят процессуальную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшей трагедии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

- По предварительным данным, на недостроенном строительном объекте произошло обрушение железобетонных перекрытий, - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи осматривают место ЧП, чтобы установить все детали, придется провести целый ряд судебных экспертиз и вынести решение.