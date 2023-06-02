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НовостиПроисшествия2 июня 2023 14:34

38-летний мужчина задержан за публичные призывы к экстремизму в Волгограде

Мужчина в открытом доступе выкладывал экстремистские посты
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области задержан 38-летний местный житель за публичные призывы к экстремизму в соцсетях. В своём аккаунте мужчина нелицеприятно высказывался по поводу применения насилия к людям другой национальности. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное подразделение УФСБ.

Мужчина, не стесняясь, выкладывал в общий доступ экстремистские посты, так, чтобы их могли читать все пользователи соцсетей. В отношении волгоградца возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Нарушителю порядка грозит до пяти лет лишения свободы.