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НовостиПроисшествия2 июня 2023 13:49

СК проверяет факт приземления самолета «Ан-2» в Волгоградской области

Самолет без единого повреждения вызвал большие вопросы
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Проводится доследственная проверка

Проводится доследственная проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СКР устанавливает обстоятельства экстренной посадки самолета Ан-2 на поле в Ольховском районе. Инцидент с воздушным судном произошел накануне, 1 июня. Проводится доследственная проверка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме.

Напомним, самолет среди ночи экстренно приземлился в после близ села Романовка в Ольховском районе. Внеплановую аварийную посадку пришлось делать из-за неисправного двигателя. В целом экипаж не пострадал, само судно цело.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего авиаинцидента.