СК проверяет факт приземления самолета «Ан-2» в Волгоградской области

Проводится доследственная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СКР устанавливает обстоятельства экстренной посадки самолета Ан-2 на поле в Ольховском районе. Инцидент с воздушным судном произошел накануне, 1 июня. Проводится доследственная проверка, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следкоме.

Напомним, самолет среди ночи экстренно приземлился в после близ села Романовка в Ольховском районе. Внеплановую аварийную посадку пришлось делать из-за неисправного двигателя. В целом экипаж не пострадал, само судно цело.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего авиаинцидента.