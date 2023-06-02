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НовостиПроисшествия2 июня 2023 12:23

Под Волгоградом мужчина пытался задавить на машине бывшую любимую

На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством

На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством

Фото: Александр ПАНОВ

В Волгоградской области на 29-летнего мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством 40-летней бывшей любимой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел в одном из сел Жирновского районе в июне прошлого года подозреваемый приехал к потерпевшей с целью в очередной раз вернуть ее, но разговор не заладился.

- В порыве отчаяния он стал угрожать лишить её жизни, в подтверждении чего сел за руль личного автомобиля и, переехав через клумбу, двинулся в сторону, где стояла потерпевшая. Однако, в процессе движения наехал на ограждение и повредил транспортное средство, после чего успокоился, - уточнили в полиции региона.

Женщина восприняла угрозу реально и обратилась в полицию. Фигуранту грозит 2 года тюрьмы.