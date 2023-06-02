Под Волгоградом мужчина пытался задавить на машине бывшую любимую

На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством Фото: Александр ПАНОВ

В Волгоградской области на 29-летнего мужчину возбудили уголовное дело за угрозу убийством 40-летней бывшей любимой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел в одном из сел Жирновского районе в июне прошлого года подозреваемый приехал к потерпевшей с целью в очередной раз вернуть ее, но разговор не заладился.

- В порыве отчаяния он стал угрожать лишить её жизни, в подтверждении чего сел за руль личного автомобиля и, переехав через клумбу, двинулся в сторону, где стояла потерпевшая. Однако, в процессе движения наехал на ограждение и повредил транспортное средство, после чего успокоился, - уточнили в полиции региона.

Женщина восприняла угрозу реально и обратилась в полицию. Фигуранту грозит 2 года тюрьмы.