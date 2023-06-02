Нулевую продольную в Волгограде 4 июня перекроют на время забега

Подобные забеги пройдут в этот же день и в других городах страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 4 июня 2023 года, на центральных улицах Волгограда пройдет спортивная акция «ЗаБег.РФ». Вместе с волгоградцами по всей стране к полумарафону присоединится более 150 тысяч человек. В связи с этим, Нулевая продольная в районе нижней террасы набережной на время проведения мероприятия станет пешеходной, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии города-героя.

На время проведения праздника на Нулевой продольной в границах улиц Калинина и имени Маршала Крылова проезд будет запрещен. Также пешеходным станет участок улицы Чуйкова в границах Краснознаменской и 13-й Гвардейской улиц. Точное время ограничений: с 20.00 3 июня до 14.00 следующего дня.

Стартует забег в 9.00 возле здания амфитеатра, в 12.00 начнется детский забег на 1000 метров.