Под Волгоградом женщина жестоко расправилась над знакомым одним ударом ножа

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Урюпинска Волгоградской области, подозреваемой в жестоком убийстве 54-летнего знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, 1 июня они находились в частном доме на улице Лесной, где распивали спиртное.

- В ночное время между женщиной и 54-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого подозреваемая нанесла один удар ножом в область груди своего знакомого, - уточнили в пресс-службе следкома региона.

Свидетель убийства вызвал врачей, но мужчина умер на месте. следователи изъяли орудие преступления, женщину задержали, она дает показания. Расследование продолжается.