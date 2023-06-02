В Волгоградской области самолет сделал аварийную посадку в поле

Посадить "птичку" командиру самолета удалось самостоятельно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самолет Ан-2 сделал вынужденную посадку неподалеку от села Романовка в Ольховском районе Волгоградской области. ЧП произошло накануне, 1 июня. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

Около 13:50 командир самолета Ан-2 по мобильному телефону доложил о вынужденной посадке в районе населенного пункта Романовка. Предварительная причина — неисправность двигателя. Пилоту удалось самостоятельно посадить судно, дополнительная помощь ему не потребовалась.

Самолет с неисправным двигателем принадлежит компании ООО «Приволжская региональная авиакомпания». Фирма занимается предоставлением воздушных судов для авиахимических работ, аэрофотосъемки, а также патрулирования с воздуха.