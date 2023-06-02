Ребрендинг АО «Ситиматик»: новый вектор развития и сохранение преемственности

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Группа компаний «Ситиматик» провела ребрендинг, в ходе которого обновила айдентику и сайт. Разработкой концепции и реализацией проекта занималась Студия Артемия Лебедева. Инициатором и идеологом обновления выступил акционер компании Сергей Котляренко.

Для нового визуального стиля были выбраны простые и минималистичные формы, шрифты и цвета. Это позволило сделать логотип «Ситиматика» более современным и лаконичным, избавившись от перегруженной цветовой палитры и сложных геометрических конструкций.

Собственную айдентику получил и «Вторматик» – один из ключевых проектов компании, в рамках которого «Ситиматик» создает и развивает в российских регионах сеть пунктов возмездного приема вторсырья у населения. Основными цветами обновленной айдентики стали сиреневый (для «

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

стали сиреневый (для «Ситиматика») и бирюзовый (для «Вторматика»).

В качестве базового элемента айдентики выступают смайлы, которые обыгрывают первые буквы названий «Ситиматик» и «Вторматик» и одновременно с этим демонстрируют открытость, позитив и доброжелательность компании по отношению к своим клиентам и партнерам.

Оба логотипа динамичны, то есть могут менять форму и элементы в зависимости от контекста и носителя.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Несмотря на достаточно кардинальный ребрединг, компания сохранила преемственность с предыдущей айдентикой, оставив написание «Ситиматик» в качестве одного из элементов фирменного стиля. Кроме того, в отдельно разработанных логотипах филиалов и ДЗО компании, как и раньше, указываются регионы или города, на территории которых они расположены.

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Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Идея о полном ребрендинге компании была очевидна задолго до ее покупки в конце 2020 года, еще на начальной стадии переговоров. Однако сразу после сделки пришлось ограничиться лишь сменой наименования компании: в тот момент надо было действовать очень быстро и решать другие приоритетные задачи. С 2020 года прошло время, и сейчас компания готова к полному ребрендингу. Мы остановили свой выбор на Студии Артемия Лебедева в первую очередь потому, что команда студии, что называется, очень любит сферу городского хозяйства. Айдентику мы решили сделать максимально отличной от той, которую используют другие компании сектора, а также, как ни странно, уйти от визуальной «экологической направленности», то есть не использовать стандартные синий и зеленый цвета — элементы, символизирующие природу и экологию. Хотелось, чтобы айдентика бренда была эмоциональной, позитивной и интуитивно понятной для тех, кто является конечным потребителем наших услуг, — в первую очередь это люди, живущие в городах. В рамках этой концепции студией было предложено несколько вариантов, а мы выбрали из них самый жизнерадостный и дерзкий», — отмечает Председатель Совета директоров АО «Ситиматик» Сергей Котляренко.

В студии при этом отмечают: «Мы придумали выразительную айдентику для «Ситиматика» как компании, которая делает жизнь в городах комфортнее и уютнее. Новые логотипы упрощают коммуникацию и создают дружелюбный образ организации, открытой к общению с аудиторией. При этом, «Ситиматик» не зацикливается только на отходах, а стремится всесторонне улучшать городскую среду. Универсальная айдентика помогает компании поддерживать инновационный образ и эффектно заявлять о себе в новых направлениях работы».

В ближайшее время «Ситиматик» планирует начать интеграцию элементов обновленного фирменного стиля в оформление эксплуатируемых объектов и транспорта в регионах присутствия.

Анонс на сайте Студии Артемия Лебедева.

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