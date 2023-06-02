В Волгограде с администрации взыскали 20 тысяч рублей за падение ребенка в колодец

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тркторозаводский районный суд Волгограда взыскал с администрации 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за падение ребенка в колодец. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе райсуда, инцидент случился в августе 2022 года на улице Шкирятова у дома №10. Ребенок вышел вечером во двор, чтобы встретить маму. Было темно. По пути к остановке общественного транспорта школьница не увидела открытый дренажный колодец и упала. Ей удалось самостоятельно выбраться и дойти до дома.

- После чего, отец ребенка вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила ребенка в травмпункт, где ей на резаную рану бедра наложили 12 швов, - уточнили в райсуде.

Мама девочки обратилась в полицию. Как выяснилось, это был бесхозный объект, однако суд решил, что ответчиком будет администрация.