В Волгограде пешеход бросился под колеса троллейбуса

Такую картину запечатлели камеры наружного видеонаблюдения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла в Центральном районе Волгограда накануне, 1 июня. На камеры наружного наблюдения попал несчастный случай – неизвестный мужчина выскочил на проезжую часть дороги в то время, когда на него мчался троллейбус. К счастью, в этот раз обошлось без трагедии. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной информации, произошло это в 19.47 на пассажирской остановке у стадиона «Волгоград Арена». 32-летний мужчина вышел на проезжую часть по пешеходному переходу на красный сигнал светофора и не заметил надвигающийся на него троллейбус.

К счастью, транспорт задел пешехода по касательной, он жив, но ему понадобилась помощь врачей в больнице.