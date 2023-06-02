Волгоградская прокуратура обратилась в облсуд с требованием признать факт геноцида народов Советского Союза Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгоградской области обратились в облсуд с требованием признать факт геноцида народов Советского Союза. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, во время Сталинградской битвы более 130 тысяч мирных жителей подверглись чудовищным пыткам и насилию со стороны немецко-фашистских захватчиков.

- Установлено, что с первых дней, как только захватчики появились на территории Сталинградской области, они приступили к ограблению населения, сопровождая его избиениями и пытками, - рассказали в прокуратуре региона.

Сталинградцев заставляли работать на вермахт, конфисковали имущество, в случае неповиновения убивали. Установлено, что в концентрационные лагеря вывезли более 64 тысяч советских граждан, многие из них погибли. На территории области было 47 лагерей, в которых местные жители подвергались ужасным испытаниям. Материальный ущерб превысил 17 триллионов рублей.

- Заявление направлено в Волгоградский областной суд в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей, - уточнили в прокуратуре.