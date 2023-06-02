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НовостиОбщество2 июня 2023 8:01

Под Волгоградом со 2 июня изменят схему движения на неопределенный срок

Водителям советуют обращать внимание на дорожные знаки
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Уже сегодня, 2 июня, водители смогли заметить изменения в схеме дорожного движения в Среднеахтубинском районе. С 6 утра на трассе, ведущей из областной столицы в Среднюю Ахтубу, в районе моста через ерик Осинки изменился ход движения. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на администрацию региона.

Теперь водители могут не петлять на сложной путепроводной развязке и проезжать по правому повороту, следуя из Волгограда в Колхозную Ахтубу и рабочий поселок Средняя Ахтуба. Водителям рекомендуют по ходу движения ориентироваться на установленные информационные щиты и временные дорожные знаки.

Правда, как долго будут действовать подобные ограничения на трассе под Волгоградом, пока неизвестно.