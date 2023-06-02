Под Волгоградом в столкновении «семерки» и грузовика погиб мужчина, трое пострадали

В аварии погиб мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 1 июня, в Волгоградской области в столкновении «семерки» и грузовика один человек погиб, трое получили увечья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, ДТП произошло на трассе «Цимлянск –Нижнегнутов - Чернышковский». По предварительной информации, в 23.20 часов 49-летний водитель «ВАЗа» ехал в состоянии алкогольного опьянения в сторону поселка Чернышковского.

- При выезде на 188 км автодороги «А-260» не предоставил право преимущественного проезда транспортному средству «Фиат Дукат-FST0A4», в результате чего произошло столкновение, - уточнили в полиции региона.

На месте происшествия погиб 55-летний пассажир легковушки, двое мужчин 49 и 50 лет, а также 52-летняя женщина получили серьезные увечья, их госпитализировали.