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НовостиОбщество2 июня 2023 7:01

Пострадавшую в ДТП с семьей в Камышине 6-летнюю девочку спасают в реанимации

В Волгоградской области медики оказывают помощь попавшим под колеса авто маме с двумя детьми
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мама с двумя детьми после ДТП в больнице.

Мама с двумя детьми после ДТП в больнице.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области врачи спасают маму с двумя детьми, которые в вечерней тьме 1 июня на улице Базарова в Камышине на скользкой после дождя дороге попали под колеса легковушки. За жизнь 6-летней девочки борются медики реанимации. Состояние 35-летней женщины и ее 9-летнего сына менее тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- Женщина и мальчик госпитализированы в травматологическое отделение центральной городской больницы Камышина, их состояние средней степени тяжести. 6-летняя девочка - в реанимационном отделении, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Напомним, 32-летняя женщина-водитель на «Ладе Калине» снесла пешеходов в зоне видимости перехода.