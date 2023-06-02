Пострадавшую в ДТП с семьей в Камышине 6-летнюю девочку спасают в реанимации

Мама с двумя детьми после ДТП в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области врачи спасают маму с двумя детьми, которые в вечерней тьме 1 июня на улице Базарова в Камышине на скользкой после дождя дороге попали под колеса легковушки. За жизнь 6-летней девочки борются медики реанимации. Состояние 35-летней женщины и ее 9-летнего сына менее тяжелое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

- Женщина и мальчик госпитализированы в травматологическое отделение центральной городской больницы Камышина, их состояние средней степени тяжести. 6-летняя девочка - в реанимационном отделении, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Напомним, 32-летняя женщина-водитель на «Ладе Калине» снесла пешеходов в зоне видимости перехода.