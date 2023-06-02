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НовостиОбщество2 июня 2023 6:33

В Волгограде родным 11 погибших на СВО бойцов передали ордена Мужества

Церемония прошла в музее-панораме
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Семьям героев вручили награды. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

Семьям героев вручили награды. Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

Высокие госнаграды семьям героически погибших в ходе специальной операции на Донбассе солдат и офицеров из Волгоградской области передали их семьям 1 июня 2023 года в музее-панораме «Сталинградская битва». Ордена Мужества торжественно вручили родным 11 военнослужащих, павших на поле боя, сообщили в музее-заповеднике.

Орденами Мужества посмертно за проявленную отвагу указом президента награждены волгоградцы лейтенант Андрей Барышников, прапорщик Степан Шишкин, старший сержант Петр Давыденко, ефрейторы Андрей Андреев, Евгений Хицов и Иван Данильченко, а также рядовые Сергей Рыбников, Евгений Бадаква, Александр Емельянов, Нурлан Алимгиреев и Сергей Зубов.

Награды в присутствии ветеранов и молодежи семьям погибших героев вручали замвоенкома региона полковник Фарид Хисматулин и председатель облкомказачества Эдуард Давыдовский.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким всех погибших в ходе СВО.