2 июня отключат электричество в четырех районах Волгограда

Электричества не будет несколько часов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Волгограде из-за плановых работ на электросетях в пятницу обесточат дома на отдельных улицах в четырех районах Волгограда. Отключат электричество 2 июня 2023 года горожанам в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском. Продлятся коммунальные страдания несколько часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Тракторозаводском районе Волгоград 2 июня 2023 обесточат дома на четырех улицах. С 10 до 12 часов локальный блэкаут объявят на улице Гули Королевой, в домах № 5 и 7. С 13.00 до 16.00 не будет света по адресам: ул. Высоковольтная, №1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Пятая, №2-24, 2а. С 9 до 16 часов сидеть без электричества будут обитатели улицы Латошинская, в домах №8, 8а, 8к, 8б, 8ж, 8д, 8г, 6б, 6а, 6, 1б, 14б, 18, 22а, 20, 22д и 22.

В Краснооктябрьском районе в пятницу без света с 9 до 16 часов оставят частный сектор по адресам: пл. Белинского, 15а, ул. Чайковского, 37, 39, 45-65, 48-66, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, а также улица Береговая целиком.

В Советском районе обесточат с 9 до 14 часов один дом – на улице Волгоградской, 11.

В Красноармейском среди коммунальных страдальцев в пятницу с 9 до 15 часов окажутся жители домов по адресам: ул. Караванная, 1-11, ул. Компасная, 1-13, 4-18, ул. Перископская, 17-33, 16б, 28, ул. Староладожская, 1-19, 2-14, ул. Штурманская, 3-13 и 2-12.