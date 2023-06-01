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НовостиПроисшествия1 июня 2023 14:37

На трассе Волгоград - Москва фура раздавила кроссовер, водитель погиб

Пассажирка внедорожника в больнице
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Кроссовер буквально раздавило.

Кроссовер буквально раздавило.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла на 661 километре трассы Р-22 «Каспий» в Николаевском районе Волгоградской области. Под колеса «КАМАЗа» угодил кроссовер марки SsangYong с прицепом. Шансов выжить в этом ДТП у водителя внедорожника не было. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

- Водитель корейского кроссовера скончался на месте аварии от полученных травм, его пассажирка доставлена в медучреждение, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники областной Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа районного отдела МВД. Они устанавливают все обстоятельства аварии. Движение по федеральной трассе не останавливали.