Под Волгоградом после вмешательства прокуратуры 8 сиротам дали жилье Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Волгоградской области помогла детям-сиротам получить положенное по закону жилье. Восемь жителей Котовского района обратились за квартирами, но так и не смогли добиться исполнения жилищного законодательства. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, они обратились в надзорный орган.

- По итогам проверки прокуратура Котовского района направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на Комитет строительства Волгоградской области предоставить лицам указанной категории благоустроенные жилые помещении, - уточнили в прокуратуре региона.

Центральный райсуд Волгограда поддержал требования надзорного ведомства. детям-сиротам незамедлительно предоставили жилье.