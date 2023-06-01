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НовостиОбщество1 июня 2023 12:43

В Волгограде скончался бывший ватерполист «Спартака» Андрей Навалихин

Его не стало на 62 году жизни
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Андрей Навалихин. Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград".

Андрей Навалихин. Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград".

В Волгограде скончался бывший ватерполист местного «Спартака» Андрей Навалихин. Печальную новость сообщили в пресс-службе волгоградского клуба. Андрею Навалихину был 61 год.

Ватерполист долгие годы выступал за волгоградский «Спартак». Цвета клуба он защищал с 1980 по 1991 год.

- Проходит время, но добрая память о замечательном человеке, верном друге и старшем товарище навсегда остается в наших сердцах, - отметили в пресс-службе ватерпольного клуба.

«Комсомольская правда Волгоград» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Навалихина.