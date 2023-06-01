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НовостиОбщество1 июня 2023 12:13

Жители Волгограда жалуются на перебои с мобильной связью в день приезда Дмитрия Медведева

Волгоградцы 1 июня 2023 года не могут дозвониться друг другу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мобильная связь работает с перебоями в Волгограде

Мобильная связь работает с перебоями в Волгограде

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоград днем 1 июня 2023 года столкнулся с перебоями мобильной связи. Жители города жалуются, что не могут дозвониться по телефону. Также с большими проблемами работает мобильный интернет, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Не проходят звонки и не грузятся страницы в интернете у волгоградцев в разных районах города.

При этом перебои со связью возникли у абонентов разных мобильных операторов и провайдеров. Не исключено, что эта мера связана с мерами безопасности. 1 июня в Волгоград прибыл заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Программа его визита не разглашается. Известно лишь то, что Дмитрий Медведев посетит в Волгограде один из объектов благоустройства в Центральном районе.