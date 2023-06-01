В Волгоградской области проиндексировали стипендии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области проиндексировали академические, социальные и именные стипендии. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на документ, именные стипендии увеличатся на 1,055 раза и составит 1288 рублей. Студентам, получающим профобразование, будут выплачивать 937рублей, а учащимся 11 классов, которые учатся на «отлично» и являются победителями олимпиад – 703 рубля.

Отметим, что данные изменения касаются отношений, возникших с 1 января 2023 года.