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НовостиПроисшествия1 июня 2023 11:15

Смерть пешехода под колесами иномарки на севере Волгограда попала на видео

34-летний мужчина скончался на месте ДТП
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
У иномарки от удара разбито лобовое стекло.

У иномарки от удара разбито лобовое стекло.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП с участием пешехода случилось вечером в последний день весны в Тракторозаводском районе Волгограда. Момент, как 34-летний мужчина попал под колеса иномарки на улице Костюченко, запечатлели на видео. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда на него на скорости влетел 35-летний водитель за рулем Skoda Rapid.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте, – сообщили в ведомстве.

На кадрах видео видно, что мужчина какое-то время неуверенно топтался на краю проезжей части, пропуская едущие автомобили, а затем сделал шаг вперед. В это время на него наехала Skoda Rapid. От удара пешехода подбросило в воздух. Затем он замертво упал на асфальт.