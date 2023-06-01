Смерть пешехода под колесами иномарки на севере Волгограда попала на видео

У иномарки от удара разбито лобовое стекло. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП с участием пешехода случилось вечером в последний день весны в Тракторозаводском районе Волгограда. Момент, как 34-летний мужчина попал под колеса иномарки на улице Костюченко, запечатлели на видео. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, когда на него на скорости влетел 35-летний водитель за рулем Skoda Rapid.

- Пешеход от полученных травм скончался на месте, – сообщили в ведомстве.

На кадрах видео видно, что мужчина какое-то время неуверенно топтался на краю проезжей части, пропуская едущие автомобили, а затем сделал шаг вперед. В это время на него наехала Skoda Rapid. От удара пешехода подбросило в воздух. Затем он замертво упал на асфальт.