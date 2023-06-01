«Ситиматик-Волгоград»: что делать, если не получили квитанцию за вывоз ТКО

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) напоминает потребителям алгоритм действий в случае, если не пришла квитанция за вывоз мусора.

1. Для подачи обращения о неполучении платежного документа потребителю необходимо зайти на официальный сайт ООО «Ситиматик-Волгоград»: https://34.citymatic.ru;

2. Далее в верхнем ряду выбрать вкладку «Я не получил платежку» и перейти по ссылке;

3. Для отправки обращения о неполучении платежного документа необходимо заполнить обязательные реквизиты: номер лицевого счета, Ф.И.О заявителя, адрес и адрес электронной почты потребителя;

4. Для отправки запроса необходимо нажать кнопку «Отправить», после чего, в случае корректного заполнения формы, на экране появится сообщение «Ваш запрос успешно отправлен!»;

5. Отправленное через официальный сайт обращение после регистрации через систему 1С-Документооборот поступает в работу соответствующего подразделения. В связи с введением обязательных форм при заполнении обращения на тему «Я не получил платежку» реализована возможность массовой отработки подобного рода задач, что значительно сокращает срок ожидания потребителем ответа на указанные обращения.

Для удобства потребителей ООО «Ситиматик-Волгоград» реализовал функцию доставки платежного документа на оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО»: - на электронный адрес потребителя;

- через личный кабинет на моймрц34.рф (только для жителей области, кроме г.Волгограда).

Для этого потребителю необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. В правом верхнем углу нажать на вкладку «Электронный адрес», дать согласие на доставку платежных документов (поставить галочку «Рассылка по e-mail») и сохранить изменения. Доставка будет осуществлена после принятого согласия в день формирования платежного документа.

Переход на электронные квитанции имеет ряд преимуществ:

1. При оплате такой квитанции онлайн, деньги моментально зачисляются на лицевой счет.

2. Это надежно и безопасно – её никто не вынет из почтового ящика, не увидит персональные данные, такая квитанция не потеряется, она не испортится со временем и будет надежно храниться в вашей электронной почте или компьютере. Такая цифровая квитанция является законным документом, который, в отличии от бумажного варианта, принимается в качестве доказательства в суде.

3. Это оперативно и удобно – квитанция приходит раньше бумажной, она доступна в любое время, в любом месте, на любом устройстве: компьютере, планшете или смартфоне. При необходимости её всегда можно распечатать. Чтобы оплатить такую квитанцию, не нужно выходить из дома. Для удобства можно создать отдельную электронную почту для получения квитанций от разных поставщиков коммунальных услуг. На таком электронном почтовом ящике квитанции не затеряются в потоке поступающей информации.

4. Такой способ получения квитанций – это забота о близких, ведь можно оплачивать счета родителей, бабушек и дедушек.

5. Отказ от бумажной квитанции – значительный вклад в экологию и сохранение лесов!

Напомним, что региональный оператор по обращению с ТКО с 01 мая 2023 г. запустил акцию «С электронной квитанцией – без пени» для потребителей, проживающих на территории Волгоградской области (кроме г. Волгограда). При регистрации в личном кабинете «МОЙМРЦ34» и выборе способа доставки квитанции по электронной почте, ООО «Ситиматик-Волгоград» не будет начислять пени при просрочке платежа до конца 2023 года.

Реклама. ООО «Ситиматик-Волгоград».