В Волгограде активность рыбного производства подросла на 13%

В Волгоградской области вырос показатель рыбного производства. По итогам 1 квартала 2023 года объемы увеличились на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет сельского хозяйства региона.

Большим спросом пользуется как живая, так и мороженая, копченая рыба, сушено-вяленая продукция, фарш, филе, полуфабрикаты и многое другое. Лидирующие позиции по производству рыбной продукции занимают предприятия Калачевского, Николаевского и Чернышковского районов Волгоградской области.

Вместе с тем параллельно в регионе ведется активная работы по восполнению водных биологических ресурсов. Так, например, в прошлом году в водоемы области были выпущены более 13 миллионов молодых рыб.