Под Волгоградом зарезавшему супругу мужчине дали 8 лет тюрьмы

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иловлинский районный суд вынес приговор 42-летнему жителю, убившему 44-летнюю супругу. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло в январе 2023 года в селе Гусевка на улице Ровинского. Женщина приехала домой к бывшему мужу, между ними случилась ссора на почве ревности.

- Фигурант, взяв нож, нанес им не менее восьми ударов в различные части тела женщины. Полученные повреждения стали для местной жительницы смертельными, она скончалась на месте происшествия, - уточнили в следкоме региона

Мужчине дали 8 лет колонии строгого режима.