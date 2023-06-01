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НовостиОбщество1 июня 2023 8:02

Евпатий, Дени-Шейх и Джульетта родились в мае в Волгоградской области

Среди популярных имен: Артем, Максим, Лев, Мария, Полина и София
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Родители все чаще придумывают детям необычные имена

Родители все чаще придумывают детям необычные имена

Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградцы в мае выбирали экзотичные имена новорожденным. Теперь в регионе появились малыши Сафрон, Евпатий, Дени-Шейх, Паулина и Настасья, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете юстиции Волгоградской области.

Среди редких и экзотических имен, которые волгоградцы выбрали новорожденных мальчиков: Аврам, Анас, Анри, Герман, Демьян, Климентий, Соломон и Эдгар. Среди женских имен все гораздо прозаичнее: Акилина, Аксиния, Богдана, Василина, Виалетта, Владимира, Джульетта и Сара.

Однако большинство волгоградцев все же решили назвать своих малышей более привычным именем. Так, в мае самыми распространенными мужскими именами оказались: Артём, Максим, Михаил, Сергей, Матвей, Лев и Дмитрий. Девочек чаще называли: Виктория, София, Мария, Василиса, Варвара, Полина.