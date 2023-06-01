В Волгограде судят инсценировщиков ДТП на 5,7 млн рублей

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде уголовное дело в отношении банды инсценировщиков ДТП пережали в суд. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 35-летний главарь в 2015 году создал банду, которая занималась зарабатыванием денег на подставных авариях в городе-герое, Краснодарским крае и Астраханской области.

- Организованной группой было совершено 13 эпизодов преступной деятельности. Страховым компаниям был причинен ущерб на сумму около 5,7 млн. рублей. В декабре 2020 года сотрудниками полиции незаконная деятельность организованной группы была пресечена, - уточнили в полиции региона.

На фигурантов возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Стражи порядка собрали более 77 томов с доказательствами вины аферистов. Каждому грозит по 10 лет тюрьмы.