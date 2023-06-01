1 июня пять районов Волгограда оставили без электричества

Отключения пройдут из-за плановых работ на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день лета в Волгограде без света з-за плановых работ на электросетях остались жители отдельных улиц и СНТ в пяти районах Волгограда. В списке адресов на отключение электричества оказались отдельные дома и улицы в Центральном, Краснооктябрьском, Дзержинском, Тракторозаводском и Кировском районах областной столицы, сообщили в «Россети Юг».

На Тракторном с 9 до 17 часов света не будет на трех улицах: ул. Малоярославецкая, №14, 14а, 5-17, 1, 1а, 3, ул. Холмистая, №2-18, 3-19, 5а, ул. Собинова, №4-14, 15.

На Красном с первый день лета с 9 до 12 часов сидеть без света обитателям СНТ 40 лет Октября, №139/31 и улицы Автономной, 4-28, 3-27.

В Дзержинском с 9 до 13 часов в этот день света не будет по адресам: ул. Баженова, №4-14, 1-13, 15а, ул. Сестрорецкая, №2, 4, 8-28, 3-29, ул. Продольная, №106а, 106-138, 142-148, 121, 127-135, пер. Степновский, №11, ул. Полоцкая, №19.

В Центральном районе Волгограда с 9 до 14 часов 1 июня 2023 обесточат дома на улице Советской №8 и 10, а с 9 до 17 часов – на Мира, 19.

В Кировском районе с 10 до 12 часов электроэнергии не будет в домах на улице 64-й Армии, 127а, 131, 133, 137, а также на улице Быстрова, 90 и 90а.

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