Более 90% дохода волгоградцы тратят на продукты, оплату коммуналки и ипотеки

Потребности по сравнению с прошлым годом изменились Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде подсчитали, на что уходит зарплата жителей региона. Результаты оказались не слишком воодушевляющими – свыше 90% от своего заработка волгоградцы отдают на оплату коммунальных услуг, ипотеку, а также продукты. Такие данные сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате.

По статистике, в прошлом году среднедушевой доход в области внезапно вырос с 24 995 до 31 292 рублей. 45% дохода составляет зарплата, 26% – социальные выплаты.

Что касается зарплат, то примерно 10% волгоградцев зарабатывают более 45-60 тысяч рублей, 29% – от 27 до 45 тысяч и только 1,7% жителей – до 7000 рублей.

Стоит отметить, что в 2023 году, по сравнению с прошлым годом, потребительские расходы выросли на 14%. В прошлом году каждый житель региона каждый месяц на себя в среднем тратил не более 26 807 рублей.