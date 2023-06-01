В Волжском нашли пропавшую 13-летнюю школьницу

Школьницу нашли.

В Волжском нашли 13-летнюю школьницу, которая несколько дней назад сбежала из дома, ничего не сообщив родным. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, девочка ушла 25 мая. Практически целую недели и близкие, ни сотрудник правоохранительных органов не могли установить местонахождение подростка. Накануне пропавшую отыскали.

- Устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие уходу несовершеннолетней. По результатам проверки будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством, - уточнили в пресс-службе полиции.

Добавим, что дети регулярно совершают побеги из дома. в таких случаях не стоит ждать – нужно незамедлительно обратиться в полицию.