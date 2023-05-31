В Волгоград 1 июня приедет Дмитрий Медведев

Последний раз Медведев приезжал в Волгоград в прошлом году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день лета, 1 июня, Волгоград посетит заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Все детали поездки пока не разглашаются, также время прибытия экс-президента и бывшего премьер-министра России пока остается в тайне, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Известно, что среди прочего Медведев посетит один из объектов благоустройства в центре города. Скорее всего, он проведет ряд встреч в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что последний раз Дмитрий Медведев приезжал в Волгоград в июле 2022 года, тогда же он принял участие в открытии памятника БК-31, а также провел встречу с ветеранами, где выслушал предложение создать на территории региона Суворовское училище.