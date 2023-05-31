В Волгограде изнасиловавшего 8-летнюю девочку педофила заключили под стражу

Подозреваемого арестовали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По решению суда в Волгограде 48-летнего подозреваемого в изнасиловании 8-летней школьницы заключили под стражу. В ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Напомним, 27 мая в подъезде жилого дома №189 на проспекте Ленина житель Волгограда надругался над ребенком. После случившегося девочка рассказала обо всем маме, которая обратилась в полицию. Силовики задержали подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. На него завели дело «Насильственные действия сексуального характера».