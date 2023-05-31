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НовостиПроисшествия31 мая 2023 14:29

В Волгограде директор муниципального учреждения завысила себе зарплату в 3 раза

В течение трех месяцев она получала 200 тысяч рублей вместо 70 тысяч
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Директор учреждения незаконно получила 260 тысяч рублей

Директор учреждения незаконно получила 260 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Волгограде завели уголовное дело на директора муниципального учреждения «Центр по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кировского района». Наталья Объедкова в течение трех месяцев завышала себе зарплату в 3 раза. С января по март 2023 года руководитель МКУ незаконно получила около 260 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- В ходе надзорной проверки установлено, что руководитель МКУ с января по март 2023 года давала указания бухгалтерии о начислении себе заработной платы в размере 200 тысяч рублей при фактической ставке 70 тысяч рублей, - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело было заведено по статье «Присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Директор «Центра по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Кировского района» была освобождена от занимаемой должности.