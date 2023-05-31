На полигоне под Волгоградом танкисты и мотострелки проходят курсы боевой подготовки

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Волгоградской области на полигоне в эти дни проходят курсы интенсивной боевой подготовки для военнослужащих, которые впервые подписали контракт с Минобороны РФ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, танкисты и мотострелки обучаются массовой заправке горючим боевой техники с учетом опыта, полученного в СВО. Также защитники отрабатывают отражение атаки диверсантов.

- При выполнении задач военнослужащие задействуют современные средства подвоза и кратковременного хранения топлива, в том числе новые образцы автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АТЗ-12-10 на базе автомобиля КамАЗ, - уточнили в ЮВО.

Водители и механики-водители бронированной техники учатся сложному маневрированию в условиях естественных препятствий. Контрактники осваивают инженерную, огневую подготовку, оттачивают навыки оказания медпомощи.