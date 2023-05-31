Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ведро рыбы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские задержали 48-летнего браконьера. Рыбаку грозит 2 года тюрьмы за незаконный вылов рыбы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка задержали подозреваемого в Николаевском районе.

- В акватории Волгоградского водохранилища северо-западнее с. Политотдельское мужчина установил рыболовную лесковую сеть, с помощью которой незаконно выловил рыбу частиковых пород, - уточнили в полиции региона.

На мужчину могут возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ, за незаконный вылов рыбы ему грозит реальный срок.