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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:28

Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ведро рыбы

48-летнего мужчину задержали полицейские
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ведро рыбы

Под Волгоградом браконьеру грозит 2 года тюрьмы за ведро рыбы

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полицейские задержали 48-летнего браконьера. Рыбаку грозит 2 года тюрьмы за незаконный вылов рыбы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, стражи порядка задержали подозреваемого в Николаевском районе.

- В акватории Волгоградского водохранилища северо-западнее с. Политотдельское мужчина установил рыболовную лесковую сеть, с помощью которой незаконно выловил рыбу частиковых пород, - уточнили в полиции региона.

На мужчину могут возбудить уголовное дело по статье 256 УК РФ, за незаконный вылов рыбы ему грозит реальный срок.