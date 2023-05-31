Волгоградца отправили в колонию строгого режима за попытку поджечь здание ФСБ в Краснодаре

Суд наказал волгоградца лишением свободы сроком на 8,5 лет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителя Волгоградской области Игоря Паскаря осудили за попытку поджечь здание УФСБ России по Краснодарскому краю. Южный окружной военный суд 31 мая огласил приговор.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в суде, 12 июня 2022 года в Краснодаре мужчина поджог фитиль в подготовленной стеклянной бутылке с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил ее на тротуар под висящим на стене плакатом с патриотическим плакатом. После этого волгоградец скрылся. Через 2 дня Паскарь бросил «коктейль Молотова» в сторону входной двери краевого УФСБ.

- После этого подсудимый нанес себе на лицо красителями желтого и синего цветов две полосы и остался на месте происшествия до своего задержания сотрудниками правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Жителя Волгоградской области судили по статьям «Вандализм» и «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.