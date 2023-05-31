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НовостиПроисшествия31 мая 2023 13:24

Волгоградца отправили в колонию строгого режима за попытку поджечь здание ФСБ в Краснодаре

Мужчину судили по двум статьям Уголовного кодекса
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Суд наказал волгоградца лишением свободы сроком на 8,5 лет

Суд наказал волгоградца лишением свободы сроком на 8,5 лет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жителя Волгоградской области Игоря Паскаря осудили за попытку поджечь здание УФСБ России по Краснодарскому краю. Южный окружной военный суд 31 мая огласил приговор.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в суде, 12 июня 2022 года в Краснодаре мужчина поджог фитиль в подготовленной стеклянной бутылке с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил ее на тротуар под висящим на стене плакатом с патриотическим плакатом. После этого волгоградец скрылся. Через 2 дня Паскарь бросил «коктейль Молотова» в сторону входной двери краевого УФСБ.

- После этого подсудимый нанес себе на лицо красителями желтого и синего цветов две полосы и остался на месте происшествия до своего задержания сотрудниками правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Жителя Волгоградской области судили по статьям «Вандализм» и «Террористический акт» Уголовного кодекса РФ. Его приговорили к лишению свободы сроком 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.